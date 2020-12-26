شاعر أغنية "فاكرني يا حب".. يوجه رسالة إلى عمرو دياب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
طرح الهضبة عمرو دياب، مساء أمس أولى أغنيات ألبومه الجديد "يا انا يا لأ" والتي تحمل عنوان" فاكرني ياحب"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه شاعر الأغنية صابر كمال، رسالة للهضبة عبرحساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب،:"
دار في ذهني سؤال بعد ما خلصت الغنوة دي، مين عنده الجراءة يقول الكلام ده؟! فقلت وارد ألاقي مطرب شجاع يتحمس للتجربة حتى لو هيعدّل بعض الكلمات فيها لأنّي عارف أن مش أي حد يقدر ياخد الريسك ويخاطر ويقول كده، ثم عرفت إن عندنا مطرب فتوة اسمه عمرو دياب أخدها من غير ما يغيّر فيها حاجة، ولقيته بيكلمني تاني يوم سعيد بالغنوة وبيقول مقاطع منها معايا وبيقوللي أنت كاتب موضوع من ريحة صلاح چاهين وفؤاد حداد".

وأضاف قائلًا،:"شكرًا نجمنا الكبير عمرو دياب، طول عمرك مغامر ومجدّد وشجاع وسبّاق، وبشكر أستاذنا وموسيقارنا الكبير وليد سعد اللي حصللي الشرف بالتعاون الأول معاه، وحس الكلام وعبّر عنه بشكل أجمل مما كنت متخيّل، وشكرًا للموزع الكبير أحمد عادل ولمهندس الصوت أستاذ أمير محروس ولكل صناع العمل".

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.

أخبار تهمك

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 19 ساعة

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ 33 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ 33 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

04:24 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن