الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية أيضًا.


ومن المقرر أن يتم سحب القرعة في القاهرة يوم 8 يناير المقبل، وإرسال أسماء الممثلين عن الأندية في موعد أقصاه 4 يناير.


ويعد نادي الزمالك أول المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب فريق جازيل التشادي بسبب عدم قدرته على السفر إلى القاهرة.


وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما نجح في الفوز على غريمة التقليدي الزمالك في نهائي القرن، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

أخبار تهمك

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ يوم

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 18 ساعة

سان جيرمان سيوافق على رحيل مبابي من أجل هذا المهاجم

منذ ثلث ساعة

الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:04 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن