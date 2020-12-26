مسؤول بالجيش الليبي يطالب بإخراج القوات التركية وميليشياتها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:46 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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طالب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، بإخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

 وقال المحجوب، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن عملية تبادل المحتجزين تمت بأجواء إيجابية وهناك استعدادات لعمليات تبادل أخرى.

 

شددت القيادة العامة للجيش الليبي، على التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

 

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق فى طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

 

وأصدرت القيادة العامة تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات الليبية أن  تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري

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