حقيقة مزاملة مارسيلو لرونالدو في يوفنتوس

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حقيقة إقتراب يوفنتوس من التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنقتالات الشتوية القادمة.









وقال موقع " كالتشيو ميركاتو " أنه لا توجد أي فرصة لتعاقد البيانكونيري مع مارسيلو في الميركاتو الشتوي حيث لم يقم العملاق الإيطالي بالتحرك صوب تلك الصفقة.









في الوقت الذي زعمت فيه بعض المصادر الصحفية الإسبانية أن مارسيلو في طريقة للرحيل بعد أن خرج من حسابات زين الدين زيدان.



