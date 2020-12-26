معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي وخطوات استخراج الاكواد عبر studea.emis.gov.eg برابط مباشر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:30 م
معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي
معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي
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معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي وخطوات استخراج الاكواد عبر studea.emis.gov.eg برابط مباشر

معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي ، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن الخطوات الخاصة باستخراج الكود الخاص بالطلبة والطالبات بالرقم القومي وذلك حتى يتمكن الطلبة من التسجيل في الاستمارات الخاصة بالشهادة الإعدادية ليتمكنوا من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تنطلق الامتحانات منتصف يناير القادم.

معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد طلبت من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أن يقوموا بالتسجيل في الاستمارات الخاصة بالشهادة الإعدادية عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير التي قامت الوزارة بتطبيقها للتقليل من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلبة وكافة العاملين في القطاع التعليمي في مصر.

وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن أن يقوم الطلبة بالاستعلام عن كود الطالب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بكود الطالب (اضغط هنا).
- يتم اختيار مرحلة التعليم الإعدادي.
- يقوم المستخدم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالحصول على الكود.
- يقوم المستخدم بكتابة كل البيانات الشخصية التي تخص الطالب مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد.
- يتم تحديد المحافظة التي يتبعها المدرسة المسجل فيها الطالب.
- يقوم الطالب بتحديد النوع ما إذا كان ذكر أو أنثى.
- يتم الضغط على الأيقونة الخاص بعرض الكود.
- يظهر للطالب الكود الخاص بالطالب المستعلم عنه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد استخدمت هذا العام التعليم الهجين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها لتقليل التجمعات حرصا على سلامة الجميع خاصة مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التي تقوم بمساعدة الطلبة والطالبات على تلقي الدروس الخاصة بهم.

معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي وخطوات استخراج الاكواد عبر studea.emis.gov.eg برابط مباشر

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وزارة التربية والتعليم معرفة كود الطالب بالرقم القومى الصف الثالث الاعدادي

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