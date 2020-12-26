نائب: البرلمان المقبل عليه مسؤولية لتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، الشكر للأمانة الفنية لمجلس النواب، على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تسهل العملية الإجرائية الخاصة بإصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد، مشددًا على أن هناك التزام تام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وهذا له انعكاس ايجابي على التزام النواب بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف "الخولي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم نواب من مختلف الأحزاب، والتنسيقية عبارة عن بوتقة ومنصة حوار بين عدد كبير من شباب الحزبيين والسياسيين، بما يعطي إثراء في حالة الحوار والنقاش بينهم.





وتابع عضو مجلس النواب، أن دعم التنسيقية للمشروعات القومية هو أحد أسس دعم الدولة ككل لكونها تعطي دفعة نحو بناء اقتصاد كلي بما ينعكس على تحقيق تطلعات وطموحات المجتمع ومواجهة التحديات الصعبة.





وأوضح، أن البرلمان القادم عليه مسئولية كبرى في اتخاذ إجراءات تخفف من أعباء الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، والدخول لمرحلة جديدة للاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تمت خلال الفترة الماضية، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة البطالة والتحديات التي تواجه الشباب في إيجاد العمل المناسب.



