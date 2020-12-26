



ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات "وي"





أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير خلال الأيام القليلة المقبلة الخاصة بالخطوط الأرضية، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة تليفونك الارضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الإتصالات، وذلك ضمن جهود الدولة للحد من الزحام وضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حيث جعلت الدولة الإستعلام عن جميع الخدمات إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بها.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تقدم شركة المصرية للاتصالات خدمة معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى السنترال.





لذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير الخاصة بالخط الأرضي من المنزل من خلال الخطوات التالية:





- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري لكي يتم تسجيل الدخول.





- وبعد ذلك يتم إدخال كود المحافظة التابع لها.





- وبعدها كتابة رقم الهاتف.





- وأخيرا الضغط على عرض الفاتورة وخلال ثواني تظهر قيمة الفاتورة.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفرت شركة المصرية للاتصالات طرق كثيرة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك عن طريق خدمة فوري أو من خلال المحفظة الالكترونية أو من كاش أو من أقرب سنترال.





وذلك تسهيلا على المواطنين من الوقوف في الزحام وضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا.





بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بوضع فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، وهي مدة أقصاها 30 يوم وإذا لم يتم السداد يتم إنقطاع الخدمة.



