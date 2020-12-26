ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات "وي"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:22 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
Advertisements

ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات "وي"

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير خلال الأيام القليلة المقبلة الخاصة بالخطوط الأرضية، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة تليفونك الارضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الإتصالات، وذلك ضمن جهود الدولة للحد من الزحام وضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حيث جعلت الدولة الإستعلام عن جميع الخدمات إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
تقدم شركة المصرية للاتصالات خدمة معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى السنترال.

لذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير الخاصة بالخط الأرضي من المنزل من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري لكي يتم تسجيل الدخول.

- وبعد ذلك يتم إدخال كود المحافظة التابع لها.

- وبعدها كتابة رقم الهاتف.

- وأخيرا الضغط على عرض الفاتورة وخلال ثواني تظهر قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
وفرت شركة المصرية للاتصالات طرق كثيرة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك عن طريق خدمة فوري أو من خلال المحفظة الالكترونية أو من كاش أو من أقرب سنترال.

وذلك تسهيلا على المواطنين من الوقوف في الزحام وضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بوضع فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، وهي مدة أقصاها 30 يوم وإذا لم يتم السداد يتم إنقطاع الخدمة.

ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات "وي"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 فاتورة التليفون الارضي 2021 الشركة المصرية للاتصالات

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ ساعتين

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 18 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ 41 دقيقة

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ يوم

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسهل طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر أبريل 2019.. رابط موقع المصرية للاتصالات وطرق سدادها أونلاين

استخدم هذا الرابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات "we - وي" billing.te.eg

Telecom Egypt | الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عبر لينك الشركة المصرية للاتصالات اضغط هنا

billing.te.eg الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون أو عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عن طريق رابط الشركة المصرية للاتصالات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:04 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

01:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

01:03 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن