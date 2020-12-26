سقوط صاروخ باليستي حوثي في الجوف بعد إطلاقه من محافظة عمران

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:23 م
سقوط صاروخ - أرشيفية
سقوط صاروخ - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، سقوط صاروخ باليستي حوثي في محافظة الجوف بعد إطلاقه من محافظة عمران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق، سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء في محافظة صعدة اليمنية.

 

وقال التحالف العربي: "مستمرون باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الاقليمي والدولي"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الجوف سقوط صاروخ اليمن التحالف العربي

أخبار تهمك

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ يوم

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ 39 دقيقة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا حوثي باتجاه نجران

التحالف: تدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:04 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

01:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

01:03 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن