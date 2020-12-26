سقوط صاروخ باليستي حوثي في الجوف بعد إطلاقه من محافظة عمران

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، سقوط صاروخ باليستي حوثي في محافظة الجوف بعد إطلاقه من محافظة عمران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق، سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف العربي: "مستمرون باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الاقليمي والدولي"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".



