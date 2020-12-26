الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تعرض لصدمة قوية عقب إصابة نجم الفريق البرازيلي الشاب رودريجو جويس ومن المحتمل أن تطول مدة غيابه لما أبعد من شهر.


وعقب مباراة ريال مدريد وغرناطة، نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن شبكة كادينا سير الإسبانية أن النجم البرازيلي رودريجو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بعد تلقيه إصابة عضلية قوية في المباراة.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عملية تعافي رودريجو قد تستغرق فترة أطول، حيث قد يمتد غيابه لستة أسابيع مما يعني غيابه عن مباريات ريال مدريد في شهر يناير بالكامل.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجو سيغيب بذلك عن العديد من المباريات لريال مدريد بما في ذلك منافسات كأس السوبر الإسباني في أشبيلية والتي ستقام في منتصف الشهر المقبل.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رودريجو تلقى الإصابة بعد نصف ساعة من الشوط الأول من مواجهة الفريق الأندلسي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في لقاء ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو لم يستطع مغادرة الملاعب بمفرده وخرج بمساعدة المسعفين وظهرت على وجهه تعبيرات تفيد بشعوره بآلام شديدة.

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