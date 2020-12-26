ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مطاي بالمنيا.. واستمرار حملات الرش والتطهير

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية للمركز، والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وعلى كافة القطاعات الخدمية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لمنع انتشار العدوي بفيرس كورونا المستجد.





من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشات التي يتردد عليها المواطنين، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، انه تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية، كما تم تطهير كافة المصالح الحكومية بنطاق قرية ابوان التابعة للمركز، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ تلك الاعمال، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل شوارع المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



