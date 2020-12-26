ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مطاي بالمنيا.. واستمرار حملات الرش والتطهير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية للمركز، والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وعلى كافة القطاعات الخدمية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لمنع انتشار العدوي بفيرس كورونا المستجد.

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشات التي يتردد عليها المواطنين، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، انه تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية، كما تم تطهير كافة المصالح الحكومية بنطاق قرية ابوان التابعة للمركز، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ تلك الاعمال، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل شوارع المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. 

كما نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي جنوب المركز، حيث تم خلال الحملة ضبط أحد المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين المترددين عليها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مطاي بالمنيا.. واستمرار حملات الرش والتطهير
ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مطاي بالمنيا.. واستمرار حملات الرش والتطهير

أخبار تهمك

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ يوم

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ 39 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:04 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

01:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

01:03 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن