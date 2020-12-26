بدأها بـ ألمانيا.. أهم الزيارات الخارجية لـ"السيسي" في 2020 (حصاد)

رغم انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم خلال 2020، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام أجرى عدة زيارات خارجية في مختلف بلدان العالم، ضمن سياساته لتدعيم أوجه التعاون المختلفة بين مصر وعدد من الدول.





ألمانيا

في 18 يناير، زار الرئيس برلين وشارك في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وعدد كبير من قادة الدول ذات الاهتمام على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.





بريطانيا

وبعدها بيوم انتقل إلى بريطانيا، للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث شارك فيها قادة ودبلوماسيون ورجال أعمال أفارقة والتي تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى للقارة السمراء.





كما إلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية، على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بعد مشاركته في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار.





الأردن

وفي 25 أغسطس، زار الرئيس العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس ٢٠١٩".





والتقى خلال زيارة الأردن بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وشهد اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتم التوافق بين الجانبين بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.





الكويت

في 1 أكتوبر، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكويت للقاء الشيخ نواف الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الصباح الكرام، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد عبر الرئيس السيسي عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة للعلاقات المصرية الكويتية، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.





نيقوسيا

21 أكتوبر زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة فى مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان، وتناولت القمة عددًا من الموضوعات فى إطار 3 محاور رئيسية هى "التعاون الثلاثى، وأهمها التعاون فى مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، بالإضافة إلى القضايا السياسية الإقليمية فى شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خصوصًا مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية".





اليونان

أما في 10 نوفمبر، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثينا في زيارة رسمية لليونان تستغرق يومين، عقد خلالها جلسات مباحثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.





وتناولت مباحثات الرئيس العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.





جنوب السودان

و28 نوفمبر، زار الرئيس مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة.





فرنسا

في 6 ديسمبر زار الرئيس عبدالفتاح السيسي باريس، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وخلال الزيارة عقد قمة مع الرئيس الفرنسي، كما عقد 11 لقاء مع المسئولين الفرنسيين.



