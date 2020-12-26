حزب الحرية المصري: اختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية له دلالات كبيرة

أشاد حزب الحرية المصرى باختيار العاصمة الإدارية الجديدة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، والذي يعد تكليل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث جاء هذا الاختيار نتاج اهتمام القيادة الرئاسية بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم للعاصمة الإدارية، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة،





كما أعرب الحزب فى بيان له عن سعادته البالغة بذلك الاختيار كما أوضح أن تلك الخطوة ستساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.



