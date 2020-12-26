ضبط طلمبة ضخ وخزان داخله 1000 لتر سولار بأحد المنازل بقرية طوخ
السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:20 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قاد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل إحدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع اخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.
رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وقال نائب المحافظ، إن تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا ان تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.
وأكد "أبو زيد"، استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات والتي من خلالها يأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.