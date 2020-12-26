ضبط طلمبة ضخ وخزان داخله 1000 لتر سولار بأحد المنازل بقرية طوخ

قاد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل إحدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع اخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.





رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





وقال نائب المحافظ، إن تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا ان تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.



