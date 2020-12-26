ضبط طلمبة ضخ وخزان داخله 1000 لتر سولار بأحد المنازل بقرية طوخ

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قاد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل إحدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع اخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.

رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وقال نائب المحافظ، إن تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا ان تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.

وأكد "أبو زيد"، استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات والتي من خلالها يأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط طلمبة ضخ وخزان داخله 1000 لتر سولار بأحد المنازل بقرية طوخ
ضبط طلمبة ضخ وخزان داخله 1000 لتر سولار بأحد المنازل بقرية طوخ

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