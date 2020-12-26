استقرار سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 26-12-2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:09 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 26-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية .


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.08  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.08  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء الخميس 24 ديسمبر، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

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