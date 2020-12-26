النيابة تأمر بحبس 8 أشخاص في واقعة حريق مصحة بيانكي بالإسكندرية

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، رئيس النيابة، بحبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بحريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي العجمي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه للأول أحد النزلاء مرتكب الحريق تهمة حريق مقترن بالقتل، والمتهم الثاني مالك الفيلا تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار، والمتهمون الـ6 الآخرون "مديرو المصحة والمشرفون" تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.





كانت النيابة صرحت بدفن 6 جثث ضحايا حريق مصحة العجمى، بعد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، كما قررت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الامن الصناعى ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لمعرفه أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود العيان والمصابين عن اسباب الحريق.





تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة العجمى البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.



