تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

استقر البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في الكلاسيكو السعودي، المقرر له مساء اليوم السبت.









وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي.









ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد

أما في خط الوسط.. عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، فهد المولد

وفي خط الهجوم.. رومارينيهو دا سيلفا، ألكساندر بريجوفيتش









ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 22 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى.