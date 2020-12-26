الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الأحد 27 ديسمبر ومناطق سقوط الأمطار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، محددة مناطق سقوط الأمطار.

أكدت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة . 

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود الشبورة المائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونصحت السائقين القيادة بهدوء على الطرق السريعة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت درجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وأعلنت أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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