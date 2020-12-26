تفاصيل طعن فكهاني على يد آخر داخل سوق بالدقهلية

شهد سوق قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، نشوب مشاجرة بين بائعي الفاكهة بسوق قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، نتج عنها إصابة أحدهم بطعنة بالظهر بمطواه علي يد آخر، بسبب خلافها على أماكن بيع الفاكهة بسوق القرية.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى نبروة المركزي بإستقبال كريم هاني زغلول محمد ۳۳ سنة تاجر فاكهة، ومقيم قرية " دميرة " دائرة مركز طلخا مصابا بجرح طعني بالظهر من الجهة اليسرى وأخر قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر ( إدعاء تعدی )





وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضبا مركز شرطة طلخا، والفحص وسؤاله، إتهم محمد محمود عبدالفتاح عبدالعزیز ۲۸ سنة ئاجر فاكهة، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " وإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينها بسبب خلافها على أماكن بيع الفاكهة بسوق القرية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها ".



