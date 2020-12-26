مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تتجه لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا المتاحة والمعتمدة لتغطية أكبر قدر ممكن من الفئات المعرضة للخطر.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الكوادر الطبية هى الدائرة الأولى المعرضة للخطر بسبب جائحة كورونا خاصة في مستشفيات الصدر والعزل والفرز، يليهم كبار السن كونهم أكثر عرضة للمضاعفات، ثم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مناعية، معلقا: "هذه هى الفئات التي لها أولوية في الحصول على اللقاح".

وعن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر، أوضح أن التحور من طبيعة الفيروسات، وحدوث طفرة للفيروس أمر متوقع خاصة بعد مرور سنة على ظهوره، مضيفا: "وصول جزء من السلالة الجديدة لمصر احتمال وارد.. العالم مفتوح"، وعندما ترصد بشكل مؤكد سيتم الإعلان عنها. 

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