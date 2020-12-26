محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة بطريق الفيوم

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة الجاري انشاءها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاه بمناطق ( مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام ) وذلك حفاظاً على امن وسلامه المواطنين وللتيسير عليهم اثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث .



كلف المحافظ رئيس حي الهرم، بتخصيص إدارة لمتابعه اعمال صيانه تلك الكباري بشكل دوري لضمان استمرار كفاءه السلالم الكهربائية والنظافة العامة، موجها بتطوير الممشي المجاور لكباري المشاه بجوار منطقة التجنيد ومدخل مساكن الشباب ورفع كفاءة الاسوار ليتماشى مع مخطط التطوير الحضاري الجاري تنفيذه بالمناطق المؤدية للمتحف المصري الكبير .



و تفقد محافظ الجيزة البوابة الأولي لقطاع هضبة الأهرام موجها بالتنسيق مع الجمعية المسئولة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع وازاله اي معوقات تواجه المواطنين، بالإضافة الي التنبيه علي المواطنين اصحاب الأراضي الفضاء بضرورة إقامة اسوار للأراضي لضمان عدم إلقاء المخلفات بها .



وكلف المحافظ مديرية الطرق وحي الهرم بعقد اجتماع تنسيقي مع اجهزة المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومترو الانفاق) لمراجعه شبكات المرافق للبدء في طرح اعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية المؤدية الي المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الاهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.



ووجه راشد خلال تفقده منطقة حدائق الاهرام القديمة برفع كفاءة الاسوار والساحات الخضراء المتواجدة بالشوارع المتفرعة من شارع الشمس والشوارع المؤدية الي كباري المنصورية الجديدة بما يحقق تطوير حضاري شامل للمنطقة خاصه وانها تشهد اعمال حفر للخط الرابع لمشروع مترو الانفاق .



وحرص محافظ الجيزة علي تفقد أعمال تطوير شارع النيل والذي تنفذها المحافظة للحفاظ على الطابع السياحى ولتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

شدد المحافظ علي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة النسق الجمالي لأرصفة المشاة وان يكون لها طراز يعبر عن المظهر الحضاري للنيل و إنشاء رامبات بالجزيرة الوسطي وجانبي الطريق لتسهيل تنقل ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة الي تجديد كل الاسوار الحديدية بمسار ممشي شارع النيل في الجانب المقابل للكورنيش وتطوير الجراجات والساحات المتواجدة بذات المنطقة لتوحيد النسق الجمالي للطريق بأكمله.



كما وجه راشد أحياء العجوزة والدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ونقل اي غرف او اكشاك للكهرباء بعيدا عن مسار طريق المشاة واسوار كورنيش النيل .



وكلف هيئة النظافة والتجميل بإزاله عددا من الأشجار المتهالكة التي توقف نموها وتسئ للمظهر العام بالطريق واستبدالها بنخيل واشجار جمالية لتحسين الرؤية البصرية العامة بالطريق .