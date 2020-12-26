بأغنيتين.. تامر حسني يتصدر المركز الأول على"تويتر" ب25 ألف تغريدة

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طرح النجم تامر حسني، خلال الساعات الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.



واستطاع نجم الجيل، أن يتصدر التريند بتحقيقه المركز الأول ب 25 ألف تغريدة على موقع "تويتر"، ليأتي في المركز الثالث النجم عمرو دياب ب6 آلاف تغريدة عقب طرحه أمس أول أغنية من أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان"فاكرني يا حب" من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.



وتصدر حسني، أيضًا مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث عبر جوجل باسم الأغنيتين، كما بدء الجمهور في عمل مقاطع فيديو خاصة بالأغنيتين ليعبروا عن إعجابهم بالأغنيتين.

جدير بالذكر أن حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



