هل وصلت مصر إلى ذروة موجة كورونا الثانية؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر متوقع خاصة مع بداية فصل الشتاء.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أنه يتم تحديد فترة ذروة الإصابات عندما تتزايد الحالات ثم تبدأ في الانخفاض، ولكن الإصابات في مصر مازالت مستمرة في الزيادة، لافتا إلى أن نسبة الإصابات بين العائلة الواحدة متزايد.



