4 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدريد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم السبت، 4 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدريد، وفقَا لشبكة سي إن إن.

 

وقد سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.

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