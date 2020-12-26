بسبب كورونا.. هؤلاء الأطفال في خطر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف عدد من المختصين عن أزمات تطارد الأطفال بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، في وقت يخشي فيه العالم من السلالة المتحورة للوباء.

كورونا ينتقل لحديث الولادة 
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى، إن فيروس كورونا المستجد يؤثر بشكل كبير على السيدات الحوامل، مؤكدا أن هناك دراسات فى الصين أكدت أن فيروس كورونا ينتقل للجنين داخل بطن السيدة الحامل، وهناك أطفال تصاب بكورونا بعد الولادة، ولذلك نطالب بتأجيل الحمل لبعد الانتهاء من فيروس كورونا.

الأطفال أقل من سنة
وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة توفرت مستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مضيفًا أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بالفيروس لأن جهازهم المناعي ضعيف.

وأضاف وزير التعليم العالي أن مرضى السكر والجاهز المناعي من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مضيفًا أن معظم الأطفال يظهر عليهم أعراض بسيطة.

أعراض كورونا على الأطفال 
ويتعافى معظم الأطفال خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، ويمكن أن تشمل أعراضهم ما يلي: "الحُمّى- احتقان أو سيلان الأنف- السعال- التهاب الحلق- ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس -الإرهاق- الصداع- آلام العضلات- الغثيان أو القيء- الإسهال- ضعف التغذية أو ضعف الشهية- فقدان حاسة التذوق أو الشم على نحو غير معهود- ألم البطن- العين القرنفلية (التهاب الملتحمة)".


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

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