التعليم العالي عن شائعة تعطيل الدراسة: "مندهشين من جرأة أهل الشر"

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ما تم تداوله بشأن تحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة، مؤكدا أنه كلام عاري عن الصحة.





وأبدى "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، استغرابه من تداول مثل هذه اشلائعات بهذا الشكل، معلقا: "مندهش من جرأة أهل الشر"، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.



