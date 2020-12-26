التعليم العالي عن شائعة تعطيل الدراسة: "مندهشين من جرأة أهل الشر"
السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:26 م
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ما تم تداوله بشأن تحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة، مؤكدا أنه كلام عاري عن الصحة.
وأبدى "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، استغرابه من تداول مثل هذه اشلائعات بهذا الشكل، معلقا: "مندهش من جرأة أهل الشر"، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مثل هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبة، وإضعاف ثقة المواطن في الحكومة، والإجراءات التي تتخذها لحمايته، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، واجتماع المجلس الأعلى للجامعات مازال منعقدا.