السجن 3 سنوات لمتهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية" بدلا من المشدد 10 سنوات

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قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة محاكمة المتهم محمود محمد محمود محمد فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" حيث عاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.



حيث إن المتهم كان صادر بحقه حكم غيابي في القضية بالمشدد 10 سنوات وقامت قوات الامن بالقاء القبض عليه فقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته امام دائرة الارهاب التي أصدرت حكمها المتقدم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أيمن القاضي.



كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.