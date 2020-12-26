طرق فعالة للقضاء على رائحة البصل المقلي

هناك مجموعة من الطرق الفعالة التي تقضي تماما على رائحة البصل المقلي المزعجة والتي تسبب رائحة كريهة في غرف المنزل، ومنها ما يلي:





الطريقة الأولى

- قطعي ثمرة الليمون الحامض إلى شرائح

- ضعيه في ماء حتى تمام الغليان وهذه الطريقة تقضي تماما على رائحة البصل الكريهة





الطريقة الثانية

صبي القليل من الخل في وعاء

إضافة ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

يمكن أن يساعد الخليط في امتصاص الرائحة المنبعثة





الطريقة الثالثة

ضعي ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع كمية وافرة من الماء، في قدر، على نار منخفضة، مع إيداع الجزء العلوي مغلقًا.

تساعد صودا الخبز المُسخنة في سحب الروائح من الهواء. كما يمكنك وضع ملعقة صغيرة من التوابل المفضّلة لك، مثل: القرفة أو القرنفل، وبعض الزيوت الأساسية، أو بضع شرائح من الليمون.