بعد"فاكرني يا حب"..عمرو دياب يطرح "بتهزر" من ألبومه الجديد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "بتهزر" وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

"بتهزر".. كلمات بهاء الدين محمد وألحان: شريف الغندور وتوزيع موسيقي لرامي سمير.

وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

أخبار تهمك

سيميوني يخطط لخطف صفقة نارية من الريال وبرشلونة

منذ ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مسحة جديدة لثنائي الزمالك للكشف عن شفائهما من فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ نصف ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

01:05 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن