طريقة عمل باستا بالبروكلي (وصفة سهلة)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية أسهل وصفة لتحضير باستا بالبروكلي لتقديمها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا:

المقادير
- 300 جم مكرونة
- 250 جم من البروكولي 
- 3 ملاعق من زيت الزيتون 
- بصلة و3 فصوص ثوم
- مص حبة من الفليفلة الحمراءة)
- ليمونة مبشورة 
- بقدونس
- لوز 

طريقة التحضير
قومي بغلي ماء مملح في وعاء كبير ثم أضيفي السباغيتي وقلّبي كل حين وآخر حتى تنضج، ثم أضيفي البروكلي في آخر 3 دقائق من السلق.
قومي بتصفية المعكرونة والبروكلي ثم اخلطيهم بزيت الزيتون.
وفي الوقت نفسه، سخني ٣ ملاعق كبيرة من زيت زيتون في وعاء وأضيفي البصل وحركي لمدة ٦ دقائق، ثم أضيفي الثوم والفليفلة الحارة وحركي المكونات لمدة ٤ دقائق.
أضيفي البروكلي والسباغيتي للبصل والثوم والفليفلة وحركي جيداً.
رشّي ملح وفلفل أسود وضعي قشور وعصير الليمون، ثم أضيفي البقدونس وحركي.
عند التقديم، رشي اللوز المحمّص حسب الرغبة.

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