طريقة عمل باستا بالبروكلي (وصفة سهلة)

نقدم لك في السطور التالية أسهل وصفة لتحضير باستا بالبروكلي لتقديمها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا:





المقادير

- 300 جم مكرونة

- 250 جم من البروكولي

- 3 ملاعق من زيت الزيتون

- بصلة و3 فصوص ثوم

- مص حبة من الفليفلة الحمراءة)

- ليمونة مبشورة

- بقدونس

- لوز





طريقة التحضير

قومي بغلي ماء مملح في وعاء كبير ثم أضيفي السباغيتي وقلّبي كل حين وآخر حتى تنضج، ثم أضيفي البروكلي في آخر 3 دقائق من السلق.

قومي بتصفية المعكرونة والبروكلي ثم اخلطيهم بزيت الزيتون.

وفي الوقت نفسه، سخني ٣ ملاعق كبيرة من زيت زيتون في وعاء وأضيفي البصل وحركي لمدة ٦ دقائق، ثم أضيفي الثوم والفليفلة الحارة وحركي المكونات لمدة ٤ دقائق.

أضيفي البروكلي والسباغيتي للبصل والثوم والفليفلة وحركي جيداً.

رشّي ملح وفلفل أسود وضعي قشور وعصير الليمون، ثم أضيفي البقدونس وحركي.

عند التقديم، رشي اللوز المحمّص حسب الرغبة.