لحضور المتهم بنفسه.. إرجاء إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف الضاهر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة اعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو محمود السيد أحمد في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 23 يناير المقبل لحضور المتهم بشخصه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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