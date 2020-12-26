لأول مرة.. الترخيص لشركة عالمية بطرح منتجات التبغ المسخن في السوق المصري





تطرح شركة بريتش أمريكان توباكو منتج "جلو" (glo)، أول منتج رسمي للتبغ المسخن في السوق المصري، في الربع الأول من عام 2021.





وفي هذا السياق، صرح ليبان أحمد، مدير عام مجموعة بريتش أمريكان توباكو – مصر والسودان وتونس وليبيا: "تقوم الشركة بطرح أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري في الربع الأول من عام 2021 في إطار التزامها بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في مصر، مؤكداً "أننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتنا فضلاً عن تحديث محفظة منتجاتنا بما يتناسب مع أولويات المستهلكين".





وأضاف ليبان، أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حالياً مجهولة المصدر وأن طرح منتج جلو الذي يأتي كأول منتج رسمي في السوق المصري سيساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي وفي زيادة موارد الدولة من جمارك وضرائب .





ومن جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتش أميريكان توباكو – إيجيبت: "تلتزم الشركة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري، لذا فإننا سنقوم بطرح منتج التبغ المسخن "جلو" بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن".





وتم تصميم جلو™ هايبر (glo) في المملكة المتحدة، وشارك في عملية التصميم أكثر من 100 خبير من خمس قارات، بما في ذلك علماء و مهندسين ومصممي المنتجات والمتخصصين في التبغ .





وجدير بالذكر أن جلو™ هايبر (glo) هو جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ المسخن دون اشعال ولا رماد و برائحة أقل من السجائر التقليدية. حيث يقوم جلو™ هايبر (glo) بتسخين لفائف التبغ المسخن المصممة خصيصًا للاستعمال مع الجهاز إلى أقل من 300 درجة مئوية. وقد تم تصميم جهاز جلو وحدة واحدة بزر واحد لسهولة الاستخدام.



