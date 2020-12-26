لأول مرة.. الترخيص لشركة عالمية بطرح منتجات التبغ المسخن في السوق المصري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:11 م
لبيان احمد
لبيان احمد
احمد الشيخ
Advertisements

تطرح شركة بريتش أمريكان توباكو منتج "جلو" (glo)، أول منتج رسمي للتبغ المسخن في السوق المصري، في الربع الأول من عام 2021.

وفي هذا السياق، صرح ليبان أحمد، مدير عام مجموعة بريتش أمريكان توباكو – مصر والسودان وتونس وليبيا: "تقوم الشركة بطرح أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري في الربع الأول من عام 2021 في إطار التزامها بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في مصر، مؤكداً "أننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتنا فضلاً عن تحديث محفظة منتجاتنا بما يتناسب مع أولويات المستهلكين".

وأضاف ليبان، أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حالياً مجهولة المصدر وأن طرح منتج جلو الذي يأتي كأول منتج رسمي في السوق المصري سيساهم في القضاء على  الاقتصاد الموازي وفي زيادة موارد الدولة من جمارك وضرائب .

ومن جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتش أميريكان توباكو – إيجيبت: "تلتزم الشركة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري، لذا فإننا سنقوم بطرح منتج التبغ المسخن "جلو" بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن".

وتم تصميم جلو™ هايبر (glo) في المملكة المتحدة، وشارك في عملية التصميم أكثر من 100 خبير من خمس قارات، بما في ذلك علماء و مهندسين ومصممي المنتجات والمتخصصين في التبغ .

وجدير بالذكر أن جلو™ هايبر (glo) هو جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ المسخن دون اشعال ولا رماد و برائحة أقل من السجائر التقليدية. حيث يقوم  جلو™ هايبر (glo) بتسخين لفائف التبغ  المسخن المصممة خصيصًا  للاستعمال مع  الجهاز إلى أقل من 300 درجة مئوية. وقد تم تصميم جهاز جلو وحدة واحدة بزر واحد لسهولة الاستخدام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ نصف ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مسحة جديدة لثنائي الزمالك للكشف عن شفائهما من فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

سيميوني يخطط لخطف صفقة نارية من الريال وبرشلونة

منذ ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ نصف ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تعازون بين "جابان توباكو انترناشونال" و مصلحة الجمارك لمكافحة التجارة غير المشروعة للتبغ

مؤكدة التزامها تجاه السوق المصري.. بريتش أمريكان توباكو تجدد عقد شراكتها مع الشرقية للدخان

أيمن العباسي: الحصة السوقية للسجائر المهربة ارتفعت إلي 3 % في سنة واحدة

6 ملايين ضحية للتدخين سنويًا.. حقائق لا تعرفها عن "التبغ"

مسؤول هندي: ندرس تصدير التبغ إلى الصين

شعبة الدخان والسجائر تضع موصفات لاستيراد منتجات التدخين الإلكترونى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

01:05 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن