المصل واللقاح عن إصابات كورونا: أصبحت بالحجم العائلي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الإصابة بفيروس كورونا قد يصاحبها أعراض بسيطة أو شديدة أو بدون أعراض نهائيا، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة يخفف من حدة الأعراض لأنها تقلل من حجم الفيروسات التي تدخل الجسم.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قوة مناعة الجسم تساهم في أن تكون أعراض الإصابة خفيفة أو بدون أعراض، مثلما يحدث مع الرياضيين حيث لا تظهر عليهم أعراض، مضيفا: "إصابات كورونا الفترة الأخيرة بالحجم العائلي.. عائلات كاملة مصابة".



