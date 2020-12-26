سلطة جبن الموتزاريلا.. طريقة التحضير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
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مقادير سلطة جبن الموتزاريلا 
- طماطم : 2 حبة
- جبن موزاريلا : حسب الحاجة (مقطّع شرائح)
- ريحان : حسب الحاجة (طازج ومغسول)
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- الخل : 2 ملعقة كبيرة (تفاح أو عنب)
- الزيتون : ربع كوب (أسود أو أي نوع مفضل)
- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- الفلفل : رشّة

طريقة التحضير .. سلطة جبن الموتزاريلا 
قطّعي الطماطم إلى شرائح رقيقة.
قطّعي الموزاريلا إلى شرائح سماكتها نصف سنتم.
في وعاء صغير، امزجي الخل وزيت الزيتون والأوريغانو والملح والبهار.
رتّبي شرائح الطماطم وفوقها شرائح الموزاريلا ثم حبات الزيتون في طبق التقديم.
اسكبي الصلصة فوق السلطة، ثم زيّنيها بأوراق الريحان وقدّميها.

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