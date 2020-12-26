وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للغزل والنسيج" و"أولام - مصر"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:08 م
وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
احمد الشيخ
Advertisements



شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وشركة "أولام - مصر"، وذلك بشأن دراسة الشراكة في نشاط تجارة وحليج الأقطان. 

يأتي هذا في ضوء قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالعمل على إعادة هيكلة 9 شركات تابعة لها في مجال حليج وتجارة الأقطان ودمجها في كيان جديد واحد، في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة لشركات القطن والغزل والنسيج. 

وفي إطار ما توليه شركة أولام من اهتمام بمجالات زراعة القطن، والحليج، والوساطة / التجارة في سلسلة القيمة  لانتاج المنسوجات القطنية  التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة محلية عالية.

 ويتمثل النمط المقترح للتعاون هو قيام شركة أولام بضخ استثمارات لزيادة رأس المال في شركة تجارة وحلج القطن الجديدة (الناتجة عن اندماج الشركات التسع القائمة). وتبلغ حصة الأسهم المعروضة ما بين 25 - 30%، وذلك دون أن تتملك الشركة الجديدة أرض المحالج. 

وتتضمن مذكرة التفاهم التنسيق بين جهود الطرفين لتعزيز إمكانية تتبع القطن المصري في مراحل الزراعة والتجارة والحلج، واحتمالية إنتاج  زيت بذرة القطن والعلف الحيواني من مخلفات الحلج، وتجارة القطن من خلال الشراء من المزارعين عبر نظام المزاد الجديد وبيعه فى  الأسواق المحلية والدولية، على أن يتم حلج القطن باستخدام  المحالج السبعة الجديدة، لتوفير  قطن خالى من الشوائب و يمكن تتبعه، وبالتالي تعزيز  تنافسية المنتجات القطنية المصرية ذات القيمة المضافة المحلية في الأسواق الدولية.

ويتمثل مجال آخر محتمل للتعاون – بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين – فى تسويق كل حزمة  منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة دوليًا، من القطن المحلوج إلى الغزل والأقمشة وبعض المنتجات النهائية.

يشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم 4 أشهر ؛ يتم خلالها دراسة الشكل النهائي للشراكة وشروطها .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 16 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ نصف ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

مسحة جديدة لثنائي الزمالك للكشف عن شفائهما من فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

سيميوني يخطط لخطف صفقة نارية من الريال وبرشلونة

منذ ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال بالفيوم: تولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية لتوريد القطن

وزير قطاع الأعمال: يشرح للمزارعين بالفيوم وبنى سويف النظام الجديد لتداول القطن

وزير قطاع الأعمال خلال لقاءه مزارعي القطن في الفيوم: النظام الجديد يحقق أعلى عائد للمزارعين (فيديو)

"الغزل والنسيج" تعقد أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

"الذهب الأبيض يستعيد مكانته".. القطن المصري يتربع على عرش الإيرادات

القابضة للغزل توقع عقود توريد 3 محالج مع "باجاج" الهندية.. والتشغيل نهاية العام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

01:05 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن