دين سميث يُثني على أداء جريليش ويطالبه ببذل مجهود مضاعف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد دين سميث المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا الإنجليزي بالمستوى الذي يقدمه فريق خلال الفترة الماضية في منافسات البريميرليج وحصده للكثير من النقاط التي من شأنها ستضعه في مصاف الكبار عند نهاية الموسم.


وحول مستوى نجم الفريق الانجليزي جاك جريليش قال أنه من المُمكن أن يحقق المزيد من التطور ويجب عليه تحسين أدائه للمحافظة على مكانه في المنتخب الإنجليزي الذي إنضم له مؤخراً.


وكان جريليش قد ظهر بمستوى مميز بعد أن أحرز خمسة أهداف وصنع سبعة آخرين خلال الموسم الجاري ليساهم بشكل مباشر في إثنى عشر هدفاً.


وساعد هذا المستوى رفقاء سميث في التقدم للمركز التاسع برصيد إثنين وعشرين نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن إيفرتون صاحب المركز الرابع مع لعب أستون فيلا مباراتين أقل.

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دين سميث الدوري الانجليزي الممتاز استون فيلا

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