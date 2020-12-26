لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ "داعش عين شمس" لـ 24 يناير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس لجلسة 24 يناير المقبل لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أيمن القاضي.

ووجه للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، انه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.


كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا.


ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ احكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، ووقموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

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