بعد وفاة طالب بكورونا.. ماذا يحدث في كلية الهندسة بجامعة حلوان؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد وفاة طالب بالفرقة الرابعة متأثرًا بفيروس كورونا أثناء امتحانات الميدتيرم، قررت جامعة حلوان، غلق كلية الهندسة لمدة 3 أيام لأعمال التعقيم والتطهير بالمبنى، حفاظًا على صحة الطلاب.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل ما يحدث داخل كلية الهندسة بجامعة حلوان عقب وفاة طالب بكورونا أثناء امتحانات الميدتيرم.

وفاة طالب بكورونا 
البداية، حينما توفى طالب متأثرًا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس أثناء امتحانات الميدترم في كلية الهندسة بجامعة حلوان.

الطالب لم يخبر الكلية بإصابته 
وعلى الفور، كشف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، عن وفاة طالب بالفرقة الرابعة بالكلية أثناء امتحانات الميدترم في الكلية، مصيفًا أن الطالب لم يخبر الكلية بمرضه، لكنه أخبر زملائه وعزل نفسه في المنزل بعد أن اشتد عليه المرض، ولم يستطع استكمال الامتحانات.

تعقيم وتطهير الكلية
وقررت كلية الهندسة بجامعة حلوان، غلق أبوابها لمدة 3 أيام، بداية من اليوم السبت، لأعمال التعقيم والتطهير بمدرجات ومبانى الكلية بأكملها، للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى وقف الدراسة بالكلية خلال الثلاثة أيام، وتحويل محاضرات الطلبة أونلاين، مع عودة الدراسة بالكلية لطبيعتها ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وجاء قرار الغلق بعد وفاه طالب بالفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقف المحاضرات 
ويقول عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إن الكلية قررت الاعتماد على التعليم عن بعد، وأوقفت المحاضرات في الكلية ابتداء من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود الدراسة داخل قاعة المحاضرات ومعامل الكلية يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح الجارحي، أن الكلية ستنظم حملة لتطهير وتعقيم الكلية في هذه الفترة، حفاظًا على صحة الجميع.

وكانت انطلق العام الدراسي 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 

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