تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:05 م
إريك جارسيا
إريك جارسيا
علي ماهر حلمي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الجمعة تطورات مثيرة بشأن انتقال النجم الاسباني إريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف برشلونة الإسباني.


وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان ايريك جارسيا سوف ينضم للبارسا 100% خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وان الشائعات التي تربطه مع ارسنال غير صحيحة.


وأضافت الشبكة أن اللاعب الاسباني سوف يتفق مع النادي الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة على جميع البنود فى العقد وسوف ينضم الي برشلونة مجانا الصيف المقبل.


يذكر أن العديد من الصحف البريطانية أكدت رغبة نادي آرسنال فى التعاقد مع اللاعب الشاب بطلب من ميكيل ارتيتا لتعزيز خط دفاع الجانرز فى يناير 2021.

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ نصف ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ نصف ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

سيميوني يخطط لخطف صفقة نارية من الريال وبرشلونة

منذ ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 16 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

مسحة جديدة لثنائي الزمالك للكشف عن شفائهما من فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

01:05 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن