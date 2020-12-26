مارادونا وبراينت الأبرز.. 2020 عام رحيل أساطير الرياضة حول العالم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2020 والذي شهد رحيل العديد من أساطير الرياضة حول العالم، وخاصة كرة القدم الذي فقدت عدد من النجوم الذي صنعوا تاريخًا عظيمًا على البساط الأخضر خلال سنوات طويلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أساطير الرياضة الذين رحلوا عن عالمنا في2020:-

1- مارادونا:

يأتي على رأس قائمة أساطير الرياضة الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2020، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة والذي وافته المنية في 25 نوفمبر الماضي إثر أزمة قلبية.

2- باولو روسي:

شهد العام الحالي أيضًا وفاة الهداف الإيطالي السابق باولو روسي عن عمر ناهز الـ64 عامًا في 10 ديسمبر الجاري، ويعد "روسي" من أساطير الكرة الإيطالية توج مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 1982 وحصد لقب هداف البطولة كما حصد جائزة الكرة الذهبية في العام نفسه.

3- جاك تشارلتون:

كما فقد عام 2020 أسطورة الكرة الإنجليزية جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا عن عمر 85 عامًا، وسبق وقاد "تشارلتون" منتخب أيرلندا ضد منتخب مصر في مونديال 1990، وانتقد وقتها الأداء الدفاعي للفراعنة.

4- جيرارد هوييه:

نجم الكرة الفرنسية السابق جيرارد هوييه المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا وليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان توفي في 14 ديسمبر الجاري عن عمر 73 عامًا بعد أيام معدودة من خضوعه لعملية جراحية.

5- خميس العويران:

شهد عام 2020 وفاة نجم الكرة السعودية السابق خميس العويران لاعب الهلال والاتحاد السعوديين عن عمر ناهز الـ46 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض.

6- كوبي براينت:

بعيدًا عن كرة القدم، توفي أيضًا أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت إثر سقوط طائرة هليكوبتر خاصة كان يستقلها في 26 يناير الماضي على بعد 53 كيلومتر من مدينة لوس أنجلوس مما أدى لتحطيمها ووفاته ومعه ابنته جيانا و7 أشخاص آخرين.

7- عزمي مجاهد:

توفي أيضًا في سبتمبر الماضي عزمي مجاهد أسطورة كرة الطائرة بالنادي الزمالك ومنتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

8- كيه سي جونز:

قائمة أساطير الرياضة الذين رحلوا عن عالمنا في العام الحالي ضمت أسطورة كرة السلة الأمريكي كيه سي جونز، الفائز بلقب دوري المحترفين ثماني مرات لاعبا وأربع مرات مدربا، والذي توفي في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري عن عمر 88 عامًا.

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