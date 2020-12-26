مسحة جديدة لثنائي الزمالك للكشف عن شفائهما من فيروس كورونا

قرر الجهاز الطبي بفريق الكرة الاول بنادي الزمالك خضوع محمود علاء وطارق حامد لمسحة جديدة منتصف الأسبوع الجاري وذلك للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وكان الثنائي قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وذلك حسبما أكدت المسحة التي خضعوا لها إستعداداً لمباراة جازيللي التشادي والتي تم إلغائها وتأهل المارد الأبيض بسبب إنسحاب الفريق المنافس.









وإستبعد الجهاز الطبي خضوع الثنائي لمسحة طبية خلال الفترة الراهنة حيث تم منحهما راحة إضافية للتعافي الأمر الذي جعل غيابهما عن مواجهة سموحة يوم غداً الأثنين مؤكد.



