رئيس جهاز مدينة السادات : غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً ورفع الإشغالات









صرح علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات، أسفرت عن غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً ورفع العديد من الإشغالات بمختلف مناطق المدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات الأمن والتنمية و النظافة والتجميل وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.









وأوضح علاء منيع، أنه تم غلق وتشميع 3 بدرومات بمحور خدمات الحى الأول لاستخدامها فى إقامة "شركة فلاتر مياة" ، وورشة تصنيع وتعبئة أحبار، و غلق وتشميع 13 بدروماً بالمنطقة السكنية الثالثة لاستخدامها فى إقامة " ورش موبيليا – ألوميتال - تصنيع ملابس - مخازن مواد غذائية"، بجانب رفع الإشغالات والعشوائيات بمختلف مناطق الحى الأول.





وأضاف رئيس جهاز "السادات"، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإزالة عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.







