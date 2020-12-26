"رئيس جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الواحات والحى المتميز بالمدينة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:54 م
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر
احمد الشيخ
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قام  شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، بجولة تفقدية بمشروع تطوير طريق الواحات، ورفع كفاءة الحى المتميز بالمدينة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، ودفع العمل بالمشروعات.

وشدد  شريف الشربينى، على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وكذا الكفاءة والجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى أن طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالي 30 كم بعدد 4 حارات رئيسة وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه.


وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع تطوير طريق الواحات بتكلفة ملياري جنيه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدن أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير طريق الواحات خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021.

وأوضح شريف الشربينى، أن مشروع رفع كفاءة الحى المتميز يشمل تنفيذ شبكات الرى الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحى، ورفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوى الهمم، وتنفيذ أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية، وذلك للتسهيل على مستخدمى الطريق، والتخطيط للطرق لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة.

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