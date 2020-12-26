جامعة عين شمس تنفي حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ما تردد من شائعات حول حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي.

وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى آمنة تمامًا وتباشر مهامها في خدمة وعلاج المرضى بكامل طاقتها وكفاءتها.

وأهابت إدارة الجامعة بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة.

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شائعات جامعة عين شمس

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