جامعة عين شمس تنفي حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي

نفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ما تردد من شائعات حول حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي.





وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى آمنة تمامًا وتباشر مهامها في خدمة وعلاج المرضى بكامل طاقتها وكفاءتها.



