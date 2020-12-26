10 فبراير الحكم على 3 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في احد المنازل ووفاة طفل بالمقطم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 10 فبراير الحكم كل من "م.ع" عامل و"ك.م' وشهرته رامي و" ه.م" بتهمة وضع نار عمدا في أحد المنازل ووفاة طفل في المقطم


وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "م.ع" عامل و"ك.م' وشهرته رامي و" ه.م" و" ص.ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.


صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه وعادل ابراهيم الغويط واسامه محمد ابو صافي وامانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد


وكشف أمر الإحالة ان المتهم الأول قام وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

واضاف امر الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%

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