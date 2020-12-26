"شعراوي وآمنة" يتفقدان بداية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون (صور)

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تفقد قبل قليل، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بداية مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون، وكذا متابعة أعمال تركيب البوابات واللوحات الإرشادية والبانرات.



حيث يشمل المسار أعمال رصف بطول 24 كيلو متر بتكلفة 44 مليون وإنارة طرق بقيمة 26.2 مليون وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون وكذا أعمال لوحات إرشادية بتكلفة 2 مليون وبتكلفة إجمالية 75.8 مليون جنية.



وأشار وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابعان كافة تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في 8 محافظات، مضيفا أن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتصل مساحته 3500 كيلو متر، لافتًا إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار.



وأكد "شعراوي" أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه بإعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية، وأن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخري والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات.



من جانبه أكد محافظ البحيرة، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.



وأشار إلي أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 75.8 مليون جنية تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة مشيرا الى الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة، حيث تم رصف شوارع بأطوال بلغت 24 كيلو متر بتكلفة 44 مليون جنية، وكذا إنارة 18 كيلو متر بتكلفة 26.2 مليون جنية، وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون وكذا أعمال لوحات إرشادية بتكلفة 2 مليون.



حضر الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة والأستاذ كامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة.