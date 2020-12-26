3 انفجارات تضرب العاصمة الأفغانية كابل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:41 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح، جراء انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة كابل.

 

وفي تصريحات صحفية، أوضح المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، أن القنبلة انفجرت بعد تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابل.

 

ولفت المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابل، لافتا إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

 

وقد وقعت أعمال عنف مشابهة، في كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، وعمليات قتل.

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