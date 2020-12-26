وزير التعليم العالي يفتتح المدرجات المركزية بجامعة الفيوم

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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مبنى المدرجات المركزية وذلك اليوم السبت الموافق 20201226.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن مبنى المدرجات المركزية ينقسم إلى ٤ مدرجات صغيرة يقع كلا منها على مساحة ٣٠٠ متر تقريبًا وتستوعب حوالي ٢٥٠ طالب، و٤ مدرجات كبيرة يقع كلا منها على مساحة ٢٠٠٠ متر تقريبًا وتستوعب حوالي ٨٠٠ طالب، كما يحتوي المبنى على ٥ قاعات سيمنار تقع كلا منها على مساحة ٤٠٠ متر وتستوعب حوالي ١٣٥ طالب، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المدرجات المركزية تبلغ حوالي ٤٥ مليون جنيه.



وعلى هامش الافتتاح شهد أ.د خالد عبد الغفار ود. أحمد الأنصاري والدكتور أحمد جابر شديد جانب من الاختبارات الشفوية لمادة تاريخ القانون المصري لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق والتي انعقدت بمبنى المدرجات المركزية.