التحفظ على 4.6 طن دقيق بلدي مُدعم بالإسكندرية

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أمرت نيابة الإسكندرية، بالتحفظ على 4،6 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء.



تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة قائد سيارة، كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وبعد القاء القبض على المتهم بحوزته على 4،6 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص للمخابز البلدية تمهيدًا للإتجار به فى السوق السوداء، قدرت قيمتها بـ 25070 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

