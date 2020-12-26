الأرصاد: الطقس مائل للدفء.. والعظمى 22 بالقاهرة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا، وطقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:





القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة