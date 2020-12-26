مسحة طبية جديدة لثلاثي الأهلي لبحث أخر تطوارت إصابتهم بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يجري الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم السبت لبحث أخر تطوارت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان الثلاثي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل سفر الأهلي إلى النيجر يوم الأحد الماضي استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تكشف نتيجة المسحة موقف ثلاثي الأهلي الذي يضخع حاليا للحجر الطبي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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